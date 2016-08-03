Son Dakika Haberleri: Kayseri'de FETÖ operasyonu: 15 avukat gözaltında

Kaçakcılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen avukatların adreslerine gitti. Bu avukatlardan 3'üne ulaşılamazken, 15 avukat gözaltına alındı, ev ve işyerlerinde arama yapıldı.

FETÖ/PYD örgütüne üye olmak ve örgüte hukuki destek sağlamakla suçlamasıyla gözaltına alınan avukatlar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltındaki 15 avukat şunlar:

H. İbrahim Akkaş (Anadolu Hukuk Derneği eski başkanı), Hakan Özbek, Necati Coşkun, Mahmut Aydın, Fatih Özbek, Ela Çakır Dinç, Ahmet Özceyhan, Hakan Baykan, Oğuz Holat, İbrahim Bakır, Şerafettin Sarıgül, Selim Baz, Kadir Coşkun, Mustafa Söyleyici ve Erhan Bahar.

Polis haklarında gözaltı kararı bulunan avukatlar Sibel Gürkök, Ali Fuat Yıldız ve İsmail Yağmur'u arıyor.DHA