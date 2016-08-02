Son Dakika Haberleri: Ankara GATA'da FETÖ operasyonu

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Gülhane Askeri Tıp Akademisinin (GATA) Etlik'teki yerleşkesine geldi.

GATA'da, savcılığın 98 kişi hakkında verdiği gözaltı kararı doğrultusunda, aralarında tabip subayların da bulunduğu 50'ye yakın kişi gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan ve henüz gözaltına alınamayanlar arasında emekliler, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilenler ve Ankara dışında bulunan şüpheliler olduğu bildirildi.