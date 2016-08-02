PKK'lı teröristlerden FETÖ mensuplarına 'destek' mesajı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmalarında, kaçmak isteyen darbecilere "birlikte hareket edelim" çağrısında bulunduğu bildirildi.

Batman Valisi Ahmet Deniz, darbe teşebbüsünün gerçekleştiği gece yaşananları AA muhabirine anlattı.

Vali Deniz, darbe girişimini öğrenir öğrenmez emniyet personelinin özellikle de özel harekat mensuplarının izinli olanlar da dahil ivedilikle valilik ve emniyet müdürlüğü çevresine konuşlanması talimatını verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı üzerine vatandaşların tepkisinin inanılmaz olduğuna işaret eden Deniz, "Emniyet mensuplarına 'Bu bir hain darbe girişimidir. Asla ve asla teslim olmak yok. Silahla mukavemet gösterilecek. Gelen her hain vurulacak. Bu talimatın sorumlusu benim.' diye bizatihi emir verdim." dedi.

İl Jandarma Alay Komutanı odaya kapatıldı

Deniz, darbe girişiminin yaşandığı gece kışlada 5 rütbeli askerin bir kalkışma içerisine girdiğini belirterek, bu hainlerin içinden birkaçının İl Jandarma Alay Komutanını saat 22.00 sıralarında silah zoruyla bir odaya kapattığını aktardı.

Darbeci askerlerin emellerine ulaşamadığını vurgulayan Deniz, vatanını, milletini seven askerlerin kararlı duruşuyla İl Jandarma Alay Komutanının kurtarıldığını ifade etti.

"O gece darbeye destek verenler tutuklandı"

Askeriyeye yönelik gerekli müdahalenin ardından gelen bilgilerin değerlendirilmesi konusunda çalışma yaptıklarını dile getiren Deniz, "Gelen bilgilerde Beşiri ilçesindeki sorumlu emniyet amirinin, 'Herhangi bir darbe girişiminde, (askerlerin) gelinmesi durumunda, karşı durulmaması ve desteklenmesi gerektiği' konusunda konuşma yaptığına ilişkin bilgiler geldi'. Bu kişiyi anında görevden aldık ve tutuklandı. Benzer bir durum kalkışmaya destek mahiyetinde çevik kuvvet şube müdürlüğünde olmuştu. Aynı şekilde o kişi de görevden uzaklaştırıldı ve tutuklandı." diye konuştu.

PKK'dan "kucaklaşalım" mesajı

Darbe girişiminin arkasında kimlerin olduğunu bildiklerine dikkati çeken Deniz, şunları kaydetti:

"PKK'nın telsiz kestirmelerinde, FETÖ'cü teröristlerin kaçmaları ve kendilerine sığınmaları durumunda, 'kucaklaşalım', 'dirsek temasında bulanalım', 'beraber hareket edelim' şeklinde bazı paylaşımları var. Bu da şunu gösteriyor ki PKK da Fetullahçı Terör Örgütü de Türkiye'nin önünü kesme projesinde ve aynı yerden koordine ediliyor. İki terör örgütü de tamamen bu ülkenin önünü kesmeye yönelik bazı yapıların bazı ülkelerin desteğiyle hareket etmeye çalışıyor."

"Hukuk kuralları içerisinde hareket ediyoruz"

Vali Deniz, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Batman'da 419 kamu çalışanının görevden uzaklaştırıldığını, bunlardan 23'nün tutuklandığını, 24'ünün ise emniyetteki ifade işleminin sürdüğünü bildirdi.

"Hukuk kuralları içerisinde hareket ediyoruz. Asla ve asla bir yanlış yapmamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız da bunu böyle bilsin. Bu bir anda yapılan çalışmanın ürünü değil. Fetullahçı Terör Örgütü maalesef sahte belgeler koyarak, suç isnat ederek binlerce insanı mahkum etti, sıkıntıya soktu. Devlet olarak asla ve asla onların yaptığı gibi ihbarla, şikayetle değil, tamamen hukuk kuralları içerisinde delillerle çok ince ve sık dokuyarak işlerimizi yürütüyoruz." diyen Deniz, bu konuda büyük hassasiyet gösterildiğini vurguladı.

"Bölgede Kürt-Türk savaşı çıkarmaya çalışıyorlar"

Batman halkının demokrasiye inanılmaz derecede sahip çıktığına işaret eden Deniz, darbe girişiminin arkasında kimlerin olduğunun netleşmeye başladığını söyledi.

Deniz, "Fetullahçı Terör Örgütü, PKK ve DAEŞ hepsi aynı yerden koordine edilen terör örgütleri. Terör örgütü PKK ile mücadele ediyoruz. Fetullahçı Terör Örgütü ile yaptığımız mücadelenin aynısını terör örgütü PKK ile de yapacağız, yapmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Batman ve Türkiye'nin güzel şeylere layık olduğunu dile getiren Deniz, kentteki vatandaşların çukur ve barikatlara prim vermeyerek, ülkenin huzuruna, birlik ve beraberliğine sahip çıkmasının önemine değindi.

Deniz, "Bunları (Terör örgütlerini) destekleyen ülkeler bu bölgede Kürt-Türk savaşı çıkarmaya çalışıyorlar. Tüm çaba ve gayretleri bu ama vatandaşımız sağduyulu, işin bilincinde ve bizlerle beraber hareket ediyorlar. İnşallah çok daha güzel günleri birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.