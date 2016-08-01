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Namazlardan sonra Erdoğan'a toplu beddua etmişler

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Konya'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bilgi sahibi olarak ifadesi alınan bir iş adamı, örgütün "himmet toplantıları" ve "beddua seansları" hakkında bilgiler verdi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube  Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ'ye finans sağlayan ve örgütün faaliyetlerine iştirak  edenlere yönelik başlattığı soruşturma sürüyor.

Bilgi sahibi olarak ifadesi alınan iş adamı M.S, FETÖ'nün "himmet"  toplantıları ve "beddua seansları" hakkında bilgiler verdi.

M.S, ifadesinde, Konya'da "Gülen cemaati"nin memur sohbetlerine  gittiğini ve toplantıya katılanların "memur himmeti" adı altında para yardımında  bulunduklarını belirtti.

Para yardımında bulunduktan bir süre sonra örgütün esnaf mütevelli  heyetine katılmasının teklif edildiğini kaydeden M.S, Allah rızası için "tamam"  dediğini ve saf duygularla bu toplantılarına katılmaya başladığını anlattı.

Sohbetlerde çoğunlukla Fetullah Gülen'in kitaplarının okunduğunu,  videosunun izletildiğini ve sonunda da görevlerin belirlendiğini aktaran M.S,  "Görevler genelde gazete abonesi bulmak, sohbet için adam araştırmak, himmet  alabileceğimiz kişileri tespit etmek, kurban bağışı ve öğrencilere burs temin  etmekti. Bu saydıklarım aynı zamanda mütevelli olan kişilerin görevleridir.  Mütevelli aynı zamanda belirli miktarda para vermek zorundadır. Zaten para  vermeyen kişiler mütevelli olarak görevlendirilemezler, otomatik elenirler.  Mütevelli olmanın temel şartı taahhüt ettiğimiz parayı verme veya toplamayı  taahhüt ettiğimiz paraları maksimum yüzdelerle toplamaktır." ifadelerini  kullandı.

Mütevelli gruplarının oluşturulmasında görevlendirilecek kişinin,  himmet verme gücü veya çevresinden para toplama imkanlarıyla doğru orantılı  olduğuna değinen M.S, sohbete katılan ve bir yıl içinde değişen hocaların telefon  numaralarını hemen değiştirdiğini bildirdi.

"Uzun adam AK Parti'nin başından gidecek"

Toplantılarda gizliliğe riayet edildiğini, sohbet hocalarının bile  takma ad kullandıklarını vurgulayan M.S, üst kademedeki bazı kişilerin sohbetlere  katılarak insanların hayır işleme konusundaki duygularını adeta şahlandırdığını,  Hazreti Muhammed ve sahabelerin hayatını anlatarak maddi yardımların  artırılmasını sağladığını belirtti.

M.S, Konya'da veterinerlik fakültesinde okuyan "şakirt" diye tabir  edilen öğrencilerin Beyşehir ilçesinde bir öğrenci yurdunda 15 günlük kampa  girdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Öğrencilere yemek vermek için ilçeye gittik. Öğrencilere yemek  dağıtımı bittikten sonra toplu kılınan öğle namazına müteakip orada bulunanlara  matbu bir kağıt dağıtıldı. Kağıtta, açıkça o dönemin Başbakanı Recep Tayyip  Erdoğan'ı işaret eden, Fetullah Gülen'in basına da yansımış olan bedduasından çok  daha ağır bir beddua yazılıydı. Bu bedduayı oradaki öğrencilerden biri yüksek  sesle okudu, orada bulunan herkes bu bedduaya 'amin' dedi. Beddua eyleminin  Fetullah Gülen'in talimatıyla olduğunu düşünüyorum. Çünkü onun talimatı dışında  hiçbir şey yapılamaz. Orada cemaati terk etmeye karar verdim. Bu beddua olayından  önceki tarihlerde hocalar, 'Uzun adam AK Parti'nin başından gidecek, yerine  gelecek kişi cemaate çok büyük katkılarda bulunacak' şeklinde söylemlerde  bulunuyorlardı."

"Cemaat"ten ayrıldıktan sonra da peşinin bırakılmadığına işaret eden  M.S, "Yemeğe çağırdılar. Yardım yapmam konusunda ısrar ettiler. Şu an itibarıyla  onların içinde bulunmamaktan dolayı büyük bir vebalden kurtulduğumu düşünüyorum."  ifadelerine yer verdi. (AA)

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