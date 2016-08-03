MHP’de istifa depremi

Denizli’de muhalifleri desteklediği gerekçesiyle görevden alınan Fatih Coşkun’un yerine atanan MHP Merkezefendi İlçe Başkanı Mehmet Çelik ve Bozkurt İlçe Başkanı Meral Kocaman, görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

MHP Genel Merkezi, Denizli’de muhaliflere destek olduğu gerekçesiyle bir süre önce partinin Merkezefendi İlçe Başkanı Fatih Coşkun’u görevden alıp, yerine Mehmet Çelik’i atadı. Ancak göreve atanan Çelik de istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Çelik, zor bir dönemde göreve geldiğini, İlçe Başkanlığı yaptığı kısa süre içerisinde mevcut yapıyla partinin bir yere varmasının mümkün olmadığını gördüğü için istifa ettiğini belirtti.

Diğer bir istifa ise, MHP Bozkurt İlçe Başkanı Meral Kocaman’dan geldi. Yazılı açıklama yapan Kocaman, "MHP Genel Merkezi’nin demokrasiden uzak, seçimden kaçan davranışları ile ülkücü hareketin ileriye taşınamadığını düşündüğümden, davamızdan ve ülkücü duruşumuzdan vazgeçmeden Bozkurt MHP İlçe Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" dedi. IHA