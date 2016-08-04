Kosova’dan darbe yapmak için geldi

Paralel ihanet çetesinin darbe girişiminde rol alan cuntacı komutanlardan eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhammet Tanju Poshor hakkında yeni detaylara ulaşıldı. Kosova'da güvenliği sağlamakla görevli NATO önderliğindeki çok uluslu, Barış Gücü'nde (Kosovo Force- KFOR) görev yapan Poshor, 15 Temmuz hain darbe girişiminde TRT'yi basan grubu yönlendiren isimdi. Tutuklanan Poshor'un 22 Haziran'da Genelkurmay 2. Başkanlığı'na bir yazı yazarak, 14-17 Temmuz tarihleri arasında izin kullanmak istediği tespit edildi. Darbe için Türkiye'ye üç günlük izinli gelen FETÖ'cü Poshor, örgüt üyesi olmayan öğrencileri yıldırmak amacıyla işkenceye varan uygulamalar yapan şok mangasının da bir dönem komutanlığını yaptı.

'ÇİFT KİŞİLİKLİ CANAVAR'



Poshor'un en yakın arkadaşlarından, Balyoz mağduru Emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel, Balyoz davasına konu olan 1. Ordu Komutanlığı'ndaki seminerde koordinatör olarak görev yapan Tanju Poshor'un kariyer yükselişine dikkat çekti. Önsel, "Özellikle Kara Harp Okulu'nda FETÖ yapılanmasını 2008'den sonra dizayn etti. 1. Ordu'daki seminere katılan, katılmayan herkes tutuklandı, Poshor tutuklanmadı. Aksine görev yerleri yükseltilerek değiştirildi. Evime gelen, evine gittiğim, soframda ekmeği birlikte bölüştüğüm Poshor'a çok güveniyordum. Ancak darbe gecesi Poshor'un, çift kişilikli bir canavar olduğunu gördüm" dedi. Poshor'un ismi, Önsel'in, "Ağacın Kurdu, Fethullah'ın Askerleri" adlı kitabında da geçiyor. Kitaba göre, Poshor'un tabur komutanlığını yaptığı Kara Harp Okulu Malazgirt Taburu'nda askeri liselerden gelen Harbiyelilere "şok mangası" denilen bezdirme yöntemleri uygulandı. Bu yöntemle okullarından uzaklaştırılan Harbiyelilerin yerlerine de sivil liselerden gelen cemaatçi öğrenciler yerleştirildi. Önsel, Poshor'un hain olacağına asla ihtimal vermediğini ancak TRT baskınında Poshor'u gördüğünde büyük bir yıkım yaşadığını belirterek, "Bunlar birer canavar olarak yetiştirilmiş" diye konuştu.



SORULARI ÇALDILAR



Aynı kitapta, Maltepe Askeri Lisesi mezunu Raşit K.'nin anlatımlarına da yer verildi. Raşit K. kitapta, Poshor'un tabur komutanlığı döneminde, 2008'de sivil liselerden yoğun şekilde alımlarla sınıf mevcutlarının arttığını ve askeri lise kaynaklı olanlara inanılmaz baskı ve ayrımcılıklar yapıldığını aktardı. Raşit K., Harbiyeliler karşısında zorlanan sivil lise kaynaklı öğrencilere, hocaların soruları el altından verdiğini kaydetti.



FETÖ'CÜ YAZAR TUNCAY OPÇİN'LE TELEFON TRAFİĞİ...



İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcılığı, Balyoz davasına konu olan 1. Ordu Semineri'ne katılan ancak hakkında soruşturma açılmayan isimlere yönelik çalışmasında o dönemin askerlerinin HTS kayıtları incelemeye aldı. Eski 1. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın Plan Subayı olan Poshor'un HTS kayıtlarında, şu an yurt dışında firari olan FETÖ'cü yazar Tuncay Opçin ile telefon trafiği tespit edildi. Banka hesapları da incelenmekte olan Poshor'un o dönemde hangi evraka, hangi birimlere ve hangi odalara ulaşma yetkileri olduğu araştırılıyor. (SABAH)