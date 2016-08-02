Kanun onayı Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti arasında yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasına ilişkin anlaşmanın uygun bulunduğuna dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kanun uyarınca, 14 Mart 2012 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"nın onaylanmasının uygun bulunduğu ifade edildi.AA