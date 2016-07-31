İzmir'deki FETÖ soruşturmasında 25 şüpheli adliyeye sevk edildi

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun başlattığı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan askerlerin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan generallerin emir subayları ve astsubayları ile Foça Deniz Üs Komutanlığında görevli askerlerin de aralarında bulunduğu 23 zanlı, ''FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak'', ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Havalimanında yakalanan 2 zanlı adliyede

Öte yandan, Adnan Menderes Havalimanında yakalanan ABD vatandaşı Mahmut M. ile Saliha P.M. de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Foça Deniz Üs Komutanlığında 206 kişi gözaltına alınmış, 196 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

İzmir'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 14 general tutuklanmıştı. Kaynak: AA