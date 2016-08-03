İsveç FETÖ'cüleri iade etmeyecek

Ülkenin göçmen ajansı Migrationsverket, İsveç'te yaşayan FETÖ'cüleri 'muhalif lider Fethullah Gülen'in destekçileri' olarak tanımladı. Migrationsverket'e göre, darbe girişimiyle güçlü bağlantıları dahi olsa bu kişiler Türkiye'ye iade edilmeyecek.

Migrationsverket söz konusu kararı darbeden üç gün sonra aldı ve bugün ilan etti. Ajans sözcüsü Guna Graufelds, İsveç'in sığınmacıların geldiği ülkeleri güvenli ya da güvensiz şeklinde kategorize etmediğini ancak bunun yerine bireysel başvurularla ilgili karar verdiklerini söyledi.

İskandinav ülkesi, bu yıl halihazırda Türkiye'den 172 sığınmacıyı kabul etti. Geçen yıl bu sayı 253'tü.

Migrationsverket, Türkiye'deki darbe kalkışmasıyla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaçları olduğunu savunuyor. Ankara'dan henüz İsveç'in kararıyla ilgili bir açıklama gelmedi.