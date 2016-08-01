İncirlik’te ‘kritik’ temas

SONER KAN - ADANA

Türkiye’yi sarsan ‘darbe girişimi’ sonrasında gerilen Türk-Amerikan ilişkilerinin ardından ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, ilk kez Türkiye’ye geldi. Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile bir araya gelecek olan Dunford, Türkiye’de kendisine karargah olarak da Adana’daki İncirlik Hava Üssü’nü tercih etti. Dunford, Türkiye’deki temasları kapsamında Adana’da konaklayacak.



IRAK’TAN İNCİRLİK’E GELDİ

15 Temmuz’daki ‘kanlı darbe’ girişiminin ardından, yapılan açıklamalar nedeniyle Türkiye ile ilişkilerde gerginlik doğan ABD’nin Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, dün sabaha karşı Irak’tan havayoluyla Türkiye’ye giriş yaparak, Adana’daki İncirlik Hava Üssü’ne geldi. Geceyi burada geçiren Dunford, sabah da İncirlik’te ABD’li askerlerle bir araya geldi, buradaki birliklerin son durumunu denetledi.



ANKARA’DA KRİTİK TEMASLAR

Daha sonra havayoluyla Ankara’ya geçecek olan Dunford’un, Başbakan Binali Yıldırım ile Çankaya Köşkü’nde ikili görüşmelerde bulunacak. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Savunma Bakanı Fikri Işık ile de bir araya gelmesi beklenen Dunford’un, Ankara’daki temaslarının ardından yeniden Adana’ya İncirlik Hava Üssü’ne döneceği öğrenildi. Geceyi yine Adana’da geçirmesi beklenen Dunford, yarın sabah da Türkiye’den ayrılacak.



İNCİRLİK NEDEN ÖNEMLİ?

Peki, ABD için İncirlik neden bu kadar önemli? İncirlik, ABD Ordusu’nun çok yakından tanıdığı bir üs. Dolayısıyla ABD Hava Kuvvetleri için herhangi bir pistten ibaret değil. Çünkü İncirlik, ABD’nin Ortadoğu’da izleme faaliyetleri ya da operasyonlar düzenlediği bölgelere yakın. Şu anda üste keşif görevi yürüten Amerikan İnsansız Hava Araçları (İHA) da var. ABD uçakları, Suriye’deki DAEŞ hedeflerini İncirlik’ten havalanan uçaklarla vuruyor. İncirlik’te ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı 39. Hava Üs Kanat Komutanlığı da bulunuyor.



15 TEMMUZ’DA İNCİRLİK’İN ROLÜ

15 Temmuz’daki kalkışmada İncirlik, cuntacılar için en önemli üslerden biri konumundaydı. Buradan havalanan tanker uçakları, Ankara’yı bombalayan ve İstanbul semalarında uçan F-16’lara havada yakıt ikmali yapmıştı. ‘Darbe girişimi’nin İncirlik Hava Üssü’nde planlandığı iddiaları da gündeme gelirken, kalkışmanın başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından üssün Türk komutanı 10. Tanker Üs Hava eski Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van ile birlikte üst düzey isimler de tutuklanmış, sonrasında TSK’dan atılarak rütbeleri sökülmüştü.