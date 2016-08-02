İmralı ihracı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün üniformalı teröristlerinin 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, hainlerin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili planları da deşifre oldu. Darbe girişimi kapsamında Kazlıçeşme'de yakalanan 12 albayın Abdullah Öcalan'ı kaçırmak için İmralı Adası'na gitmeyi planladıkları iddia edildi. Albayların Zeytinburnu Limanı'nda hazır bekleyen zodyak botlara binip Donanma Komutanlığı'na ait gemilere ulaşmayı, oradan da Abdullah Öcalan'ı kaçırmak için İmralı Adası'na gitmeyi planladıkları öne sürüldü. Darbe girişiminin başlamasıyla İstanbul polisi tüm trafiği kesince hareket alanı daralan darbeciler planı gerçekleştiremedi. Kazlıçeşme'de trafikte sıkışan askeri cipte 4 albayın bulunduğunu tespit eden polis, albayları gözaltına aldı. Albayların getirildiği Güven Timleri Şubesi'ne, albayları kurtarmak için gelen 2 cip içerisindeki 8 albay da gözaltına alındı.

ÖCALAN ÜZERİNDEN İÇ SAVAŞ PLANI

FETÖ darbe girişiminin yaşandığı gece İmralı Adası çevresinde plansız helikopter uçuşları dikkat çekti. İmralı'daki güvenlik birimlerini alarma geçiren bu hareketlilik çatışmaya dönüşmedi. Ancak darbecilerin planının ayrıntıları sonradan ortaya çıktı. İddialara göre, darbeciler, TSK'nın en gelişmiş savaş helikopteri Cougar'la Ada'yı tarayıp çatışma olduğu görüntüsü yaratacak, sonra da adaya inerek sabaha oğru saat 04.00'te Abdullah Öcalan infaz edecekti. Böylelikle asıl amacı Türkiye'de bir iç savaş çıkarmak olan FETÖ, darbe girişimi başarıya ulaşmasa da asıl hedefi için işaret fişeğini yakmış olacaktı.

DARBECİLERE YARDIM EDECEKTİ

FETÖ'nün İmralı üzerinden yaptığı iç savaş planları Hükümetin ihraç kararlarında da etkili oldu. Abdullah Öcalan'ın kaldığı İmralı Adası'nın güvenliğinden sorumlu bir Jandarma Astsubay ihraç edildi. İmralı Jandarma Komando Ada Güvenlik Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Sarıca'nın TSK ile ilişiği kesildi. Bu ihraç, “Darbecilere İmralı'nın kapısını açacak kişi bu muydu?” sorularına neden oldu. Soruşturma derinleştikçe o güne ilişkin soru işaretlerinin de cevaplanması bekleniyor.

ADA'DAKİ YAPILANMAYI YURDAKUL SAĞLADI

İmralı güvenliğinden sorumlu jandarma personelinden ihraçlar tek bir kişiyle sınırlı kalırken, yetkililer, paralel yapının İmralı'da çok daha fazla örgütlendiğine işaret ediyorlar. Darbe soruşturması kapsamında tutuklanan ve TSK'dan ihraç edilen Bursa İl Jandarma Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş, paralel örgütün İmralı'daki yapılanmasını sağlayan isim olarak görülüyor. Albay Yurdakul Akkuş, darbe girişiminin ilk günlerinde, çantasında darbe sonrası görevlendirmelere ilişkin 400 kişilik isim listesinin çıktığı kişi olarak biliniyor. Akkuş'un İmralı Planı'nı da yürütecek kilit isimler arasında olduğu değerlendiriliyor.

Jandarma'ya neşter

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Okullar Komutanlığı'nda da çok sayıda personeli ihraç etti. 100'ün üzerinde öğretmen subay ve astsubayın TSK ile ilişiği kesildi. Bu isimlerin daha önce FETÖ ile bağlantısı bilinen ve kızak olarak Okullar Komutanlığı'nda görevlendirilen isimler olduğu belirtiliyor. Jandarma Okullar Komutanlığı'ndan çıkarılan personelin yerine alınacak öğretim üyeleri için 184 kişilik kadro açıldı. Ağırlıklı olarak Jandarma'yı kapsayan ikinci ihraç kararnamesinde, terörle mücadele bölgesi başta olmak üzere özel eğitimli JÖH ve JÖAK'tan bölük ve tabur komutanı nezdinde ihraçlar yapıldı. Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda ise neredeyse her seviyeden ihraç gerçekleştirildi. Askeri hastaneler ve GATA da doktor ihraçları yaşadı. (Yeni Şafak)