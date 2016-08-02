Hakkari ve Şırnak il olmaktan çıkarıldı

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu torba tasarı ile Hakkari ve Şırnak il olmaktan çıkarılırken, Cizre ve Yüksekova ise il oluyor.

TBMM'ye sunulan "Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnameler Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nda" Varlık Fonu kurulması ile ilgili hususların yanı sıra güneydoğudaki illerle ilgili yeni düzenlemeler de yer aldı.

Tasarıya göre Hakkari ve Şırnak il olmaktan çıkarılarak, Hakkari'nin adı Çölemerik, Şırnak'ın ismi ise Nuh olarak değiştiriliyor.

YÜKSEKOVA SINIRLARIN KESİŞTİĞİ NOKTADA

Hakkari il nüfusu son verilere göre; 276 bin 287. Hakkari merkezde 2014 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 79 bin kişi yaşıyor. Yüksekova'da ise nüfus 117 bin. Hakkari merkezinin Yüksekova'ya taşınması ile merkezi sınıra daha da yakınlaşılacak. Türkiye'nin güneydoğu ucunda bulunan Yüksekova; Türkiye-İran-Irak sınırlarının kesiştiği noktada yer alıyor ve İran'a açılan Esendere sınır kapısını bünyesinde barındırıyor.

Selahaddin Eyyubi Havalimanı da Yüksekova ilçesinde yer alıyor. Merkezin Yüksekova'ya taşınması ile havalimanı merkezin içinde yer almış olacak.