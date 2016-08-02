Gülen’in sağ kolu FETÖ'cü olduğunu inkar ediyor!

Kanada vatandaşlığı da bulunan Davut Hancı'nın, bir videoda Fethullah Gülen'in yanında çocuklara para dağıtan kişi olduğu iddialarını da yalanladığı öğrenildi.

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) önde gelen isimlerinden biri olduğu belirtilen Davut Hancı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Araklı ilçesinde gözaltına alınan Hancı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından Hancı, tutuklanma talebiyle mahkeme çıkarıldı. Hancı, FETÖ'ye üye olmak suçundan tutuklandı.

İDDİALARI YALANLADI

Davut Hancı'nın, emniyetteki sorgusunda, FETÖ/PDY üyesi olduğu ve bu örgütün üst düzey yöneticileri ile yakın ilişkisi bulunduğu suçlamalarını kabul etmediği iddia edildi. Kanada vatandaşlığı da bulunan Hancı'nın, bir videoda Fethullah Gülen'in yanında çocuklara para dağıtan kişi olduğu iddialarını da yalanladığı öğrenildi.

FETÖ'nün önde gelen isimlerinden biri olduğu iddiasıyla aranan Davut Hancı, Trabzon'un Araklı ilçesinde 23 Temmuz'da yakalanmıştı.