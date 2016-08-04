Gülen: Türkiye'ye müdahale edin, Erdoğan'ı düşürün

Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen, Mısır'ın El GAD televizyonunda küstah açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz'daki darbe girişiminin başarısız olmasını hazmedemeyen teröristbaşı Gülen, Batı'ya 'Türkiye'ye müdahale edin' çağrısı yaptı.

Türkiye'de büyük çapta insan hakları ihlali yaşandığını iddia eden FETÖ lideri, ülkenin iç savaşa gittiğini ve Batı'nın acilen bu duruma müdahale ederek mevcut AK Parti hükümetini düşürmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalması durumunda Ortadoğu'ya barış gelmesinin mümkün olmayacağını savunan teröristbaşı Gülen, 15 Temmuz darbesi ile olan ilgisini de yine inkar etti.