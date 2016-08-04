İstanbul
  °C
İl Seç

HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Güncel
  3. Gülen: Türkiye'ye müdahale edin, Erdoğan'ı düşürün

Gülen: Türkiye'ye müdahale edin, Erdoğan'ı düşürün

G%C3%BClen:+T%C3%BCrkiye%E2%80%99ye+m%C3%BCdahale+edin,+Erdo%C4%9Fan%E2%80%99%C4%B1+d%C3%BC%C5%9F%C3%BCr%C3%BCn

Mısır kanalına konuşan FETÖ lideri, "Batı, Türkiye'ye müdahale etsin, AK Parti hükümetini düşürsün" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen, Mısır'ın El GAD televizyonunda küstah açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz'daki darbe girişiminin başarısız olmasını hazmedemeyen teröristbaşı Gülen, Batı'ya 'Türkiye'ye müdahale edin' çağrısı yaptı.

Türkiye'de büyük çapta insan hakları ihlali yaşandığını iddia eden FETÖ lideri, ülkenin iç savaşa gittiğini ve Batı'nın acilen bu duruma müdahale ederek mevcut AK Parti hükümetini düşürmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalması durumunda Ortadoğu'ya barış gelmesinin mümkün olmayacağını savunan teröristbaşı Gülen, 15 Temmuz darbesi ile olan ilgisini de yine inkar etti.

 

SAKARYA'nın Erenler İlçesi'nde yeşil alana düşen topunu almak için çitlerin üstünden atlayan 5 yaşın

Küçük çocuğa 6 köpek saldırdı, annesi böyle kurtardı

Eşek Sütünün Litresini 120 Liradan Satıyor

Kıdem tazminatı fonu çalışmaları haftaya başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya bu konuda duyarsız kaldı

En Çok Okunanlar