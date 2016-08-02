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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’ın koruması tutuklandı

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 14 asker tutuklandı.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın koruma ekibinden bir astsubayın da bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 subay ile 11 astsubay, cezaevine gönderildi.

Bu arada, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında bugüne kadar 3'ü emniyet mensubu, 85'i asker, 5'i sivil olmak üzere 93 şüpheli tutuklandı, 2 subay ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 14 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.AA

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