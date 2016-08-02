FLAŞ! Gülen'in tutuklanması için flaş hamle

Bozdağ, AK Parti Grup Toplantısı için geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'den başka bir ülkeye kaçmasının ancak ABD'nin izin vermesiyle mümkün olacağını vurgulayan Bozdağ, "Kaçarsa ABD kaçmasına ya göz yummuş ya da onay vermiştir. Çünkü şu anda Pensilvanya'daki ikameti ABD'nin güvenlik birimleri, istihbarat örgütlerince yakından takip ediliyor, kontrol altında. O kontrolün dışına ABD'nin izin ve onayı olmadan çıkma ihtimali yok. Türkiye'nin dışında bir ülkeye gitmesi onun kaçması anlamında değil de ABD'nin ülkeden ayrılmasına izin ve onay vermesi anlamına gelir. ABD'nin oradan çıkarması anlamına gelir." dedi.

Türk-ABD ilişkileri ve Türkiye-ABD dostluğu bakımından FETÖ ele başı Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini belirten Bozdağ, Gülen'in yargı huzuruna çıkarak adil bir şekilde yargılanması gerektiğini söyledi.

Bozdağ, ABD'li yetkililerden empati yapmalarını isteyerek, şöyle devam etti:

"Amerika'da Sayın Obama'nın yönetim yeri Beyaz Sarayı bombalamış olsalar, etrafında onlarca insan ölmüş ve yaralanmış olsa, Kongreyi bombalamış olsalar etrafında ölü ve yaralılar olsa, Pentagon'u bombalamış olsalar, Amerikan özel harekatını bombalamış olsalar, Sayın Obama'yı infaz için timler gelse, Obama'nın bulunduğu yere kurşun yağdırsalar ve onun korumalarını şehit etmiş olsalar ve büyük bir darbe teşebbüsü Türkiye'de olduğu gibi 200'den fazla ölü, 2 binden fazla yaralıyla başarısız kalmış olsa ve bu darbe teşebbüsünü yapan, sevk ve idare eden kişi de Türkiye'de bulunsa... ABD'nin yönetimi, mahkemeleri, Başkanı bunu Türkiye'den istemiş olsa, Türkiye vermese bu Amerikalıları üzmez mi, rahatsız etmez mi? Elbette rahatsız eder.

Türkiye'ye verilmemesi halinde Türkiye-ABD ilişkilerini çok olumsuz etkileyeceği gibi Türk halkının ABD'ye bakışını da olumsuz etkileyecektir. Ben Amerika'da bulunan ABD vatandaşlarından demokrasi ve hukuk devletine inananların da ABD hükümetine bakışını olumsuz etkileyecektir. Böylesi bir suçluyu 'ABD hiçbir gerekçeyle Amerika'da daha fazla tutamaz' diye düşünüyorum. Bunun artık bir izahı yok, iadesi gerekiyor."

"ABD'ye ikinci bir yazı gönderdik"

Adalet Bakanı Bozdağ, FETÖ elebaşı Gülen'in "acil yakalanması ve tutuklanması" taleplerini içeren dosyayı ABD'ye gönderdiklerini anımsatarak, "FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in tutuklanması amacıyla ABD'ye ikinci bir yazı gönderdik." dedi.

İlk yazının ardından Gülen'in neden acilen tutuklanması gerektiğinin nedenlerinin de yer aldığı ikinci yazıyı ABD'ye gönderdiklerini belirten Bozdağ, "İlk yazımız üzerine bizden istedikleri bilgileri, 'neden acildir' diye sordukları sorulara yanıt verdik. 'Darbe teşebbüsünde Fetullah Gülen'in parmağının olduğuna ilişkin ciddi iddialar, ifadeler var. O yüzden acilen tutuklanması gerekir, üçüncü ülkeye kaçabilir şeklinde istihbari bilgilerimiz var' diye yazdık, gönderdik." diye konuştu.

Bozdağ, ABD'ye ziyaretlerinde de gerçekleştirecekleri görüşmelerde Gülen'in iadesini talep edeceklerini vurgulayarak, "Ben umarım ki ABD bu konuda Türkiye'nin lehine, demokrasi ve hukuk devleti olmanın gereklerine uyar ve bu terör örgütü liderini Türkiye'ye iade eder." ifadesini kullandı.