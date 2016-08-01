FETÖ'nün işaret ettiği tarih 14 Ağustos

Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi başarıyla püskürtülürken, örgütün bu tarihe yıllar öncesinden işaret ettiği ve yoğun bir şekilde hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Başta teröristbaşı Fethullah Gülen olmak üzere FETÖ mensupları ve örgütün yayın organları, sık sık 15 Temmuz tarihine dikkati çeken ifadeler kullanmış olduğu gün yüzüne çıktı.

Darbe girişiminin ardından güvenlik güçleri yurdun dört bir yanında operasyonlar başlattı ve örgüt mensuplarını yakalama çalışmalarını hızlandırdı. Örgüte büyük bir darbe indirilen bu süreç içerisinde gelecek günlere ithafen Pensilvanya'dan bir mesaj geldi.

"20 GÜNLÜK KULUÇKA"

Örgütün elebaşı Gülen, açık bir şekilde örgüt mensuplarına 'sabredin' talimatı verdi. Mesajında 'kuluçka' örneği kullanan Gülen, "Ne kadar ağır gelirsen gelsin dişini sık ve sabret. Beklentilerin karşısında kuluçkada yumurtaların 20 gün çevrildiği gibi sabret" dedi.

Gülen'in işaret ettiği tarih aralığına dair bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. FETÖ'nün yeni talimatıyla muhtemel bir girişime dair günün de belirlenmiş olabileceği düşünülüyor. Bu kapsamda örgüt mensuplarının satır aralarında işaret ettiği 14 Ağustos tarihi her şeyi açıklıyor.

14 AĞUSTOS TWEETLERİ

Başbakanlık Uzmanı olarak görev yapan ve FETÖ'ye bilgi sızdırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Akif Mustafa Koçyiğit adına açılan Twitter hesabı üzerinden paylaşılmış olan son tweette dikkati çeken bir tarihe işaret edildi.

FETÖ YANDAŞLARI BAŞLADI

FETÖ yandaşı hesapların da bu tarihe göz diktiği ve şimdiden çalışmalar başlattığı ortaya çıktı.

14 AĞUSTOS'TA NE OLMUŞTU?

FETÖ'nün 15 Temmuz sonrası başlattığı yeni girişime dair dikkati çeken 14 Ağustos tarihine bakıldığında önemli bir detay ortaya çıkıyor. 2001'de kurulan AK Parti'nin kuruluş tarihinin 14 Ağustos olduğu biliniyor.