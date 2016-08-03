FETÖ'nün '14 Ağustos' kaos senaryosu bunlar mı?

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla harekete geçen cuntacıların kalkıştığı darbe girişimi, milyonlarca vatandaşın direnişiyle püskürtüldü.

Kalkışmanın başladığı 15 Temmuz akşamından beri meydanları terk etmeyen milyonlar, halen kritik noktalarda demokrasi nöbeti tutuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım başta olmak üzere siyasiler, tehlikenin henüz geçmediğine dikkati çekerek, meydanların boş bırakılmaması gerektiğini belirtiyor.

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN TEHDİTLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen ise, yaptığı açıklamalarla tehditler savuruyor ve örgüt mensuplarına 'sabredin' mesajı veriyor.

15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasının ardından FETÖ mensuplarına mesaj gönderen Gülen, 'kuluçka' örneği vererek, “Ne kadar ağır gelirsen gelsin dişini sık ve sabret. Beklentilerin karşısında kuluçkada yumurtaların 20 gün çevrildiği gibi sabret" dedi. Terör örgütü lideri aynı konuşmasının devamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast imasında bulunarak, “Yarına çıkacağının teminatı yok. Bir beyin kanaması balyoz gibi tepene inebilir, alır götürür. Hiç umulmadık şekilde, bir yerine kanser ilişir, seni götürür" ifadelerini kullandı.

FETÖ'NÜN KORKUTMA POLİTİKASI

FETÖ lideri Gülen'in dikkati çektiği 14 Ağustos tarihini, halkı korkutmak isteyen FETÖ'cüler de sosyal medya hesaplarından açıkça dile getiriyorlar. Fuat Avni soruşturmasından tutuklanan Mustafa Koçyiğit'in ağabeyi tarafından açılan Twitter hesabından atılan “14.08.2016'da tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın" ve "14 Ağustos AKP'nin kurulduğu gündür. Bu tarihte mağlup olacaklar" tweetleri, FETÖ'nün alçak hesaplarını açıkça gözler önüne seriyor.

SOSYAL MEDYADA KONUŞULAN '14 AĞUSTOS' SENARYOLARI

Öte yandan, 14 Ağustos'la ilgili bazı senaryolar da konuşuluyor. FETÖ'nün, yurt genelinde elektrikleri keseceği ve bankacılık sistemini çökerteceği bu senaryolardan bazıları.

Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz Nisan ayında, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 20'den fazla ilde elektrik kesintileri yaşanmıştı. Bu kesintilerin sebebi halen netlik kazanmadı. Yakın zamanda da bazı bankaların sistemi çökmüş, bankamatikler servis dışı kalmıştı.

14 Ağustos ile ilgili senaryoların sosyal medyada konuşulurken en çok örnek gösterilen tweetlerden biri, Fuat Avni soruşturmasında tutuklanan Mustafa Koçyiğit adına ağabeyi tarafından açılan hesapta yapılan paylaşım.

Bir diğeri de, 15 Temmuz darbe girişiminden önce açılan 'Bir Bakan M.Vekili' hesabından atılan tweet. FETÖ yanlısı hesaptan yapılan atılan şu tweet şu şekilde:

14 Ağustos, bu sene pazar gününe denk geliyor. FETÖ'nün 15 Temmuz sonrası başlattığı yeni girişime dair dikkati çeken 14 Ağustos tarihine bakıldığında önemli bir detay ortaya çıkıyor. 2001'de kurulan AK Parti'nin kuruluş tarihinin 14 Ağustos olduğu biliniyor.