FETÖ'cü savcı 17 suçtan aranan sahte kimlikle yakalandı



Kumluca Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaptıkları yol kontrolü sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama ve kimlik kontrolü yaptı. Yapılan araştırmada araçtaki kişinin ekiplere gösterdiği "Erkan Güven" adına düzenlenmiş kimliği inceleyen ekipler, bu kişinin 17 ayrı suçtan arandığını belirledi.

Şüphelinin yanındaki çantayı da inceleyen ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında aranan savcı Özyurt'un kimliği ve cumhuriyet savcısı kimlik kartına rastladı. Bu kişinin sahte kimlik kullanarak kaçmaya çalışan Metin Özyurt olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesi tarafından açığa alınan cumhuriyet savcısı Metin Özyurt, Kumluca Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Adana'ya gönderildi. (AA)