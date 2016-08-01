Erzurum’da terör operasyonu

Dün akşam saatlerinde jandarma ve emniyetin Erzurum'un Karayazı ilçesinde ortaklaşa yaptığı terör operasyonunda çoğunluğu esnaf ve kamu çalışanı 150'ye yakın kişi gözaltına alındı.

Bazı şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bölücü terör örgütü PKK'ya ait örgütsel doküman ele geçirilirken, ilçe merkezi ve mahallelerinde operasyonların devam ettiği öğrenildi. (İHA)