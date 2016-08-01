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Devlet Bahçeli'den flaş karar!

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu, görevinden istifa etti. MHP lideri Bahçeli'nin Topçu'yu görevden aldığı da iddia edildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu, görevinden istifa etti. Edinilen bilgiye göre Zuhal Topçu, özel nedenlerden dolayı görevinden ayrılmak istediğini Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye iletti. Bahçeli'nin de bu talebi kabul ettiği öğrenildi.

Topçu, görevi bırakma gerekçesiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

MHP Ankara Milletvekili Topçu, Parti İçi Eğitim ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

BAHÇELİ Mİ GÖREVDEN ALDI?

Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Topçu'yu görevden aldığı da iddia edildi.

 

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