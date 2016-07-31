Darbe karşıtı askerler F-16’ların hedefleme sistemini bozmuş

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği eski Genel Başkan Yardımcısı emekli Astsubay Yüksel Binici, FETÖ terör örgütü mensuplarının 15 Temmuzdarbe kalkışmasının nasıl önüne geçildiğini anlattı.



KAHRAMAN ASKERLER HEDEFLEME SİSTEMİNİ SÖKMÜŞ



Binici, darbenin yaklaşık 40 yıldır süregelen bir planın ürünü olduğunu belirterek, darbeye karşı olan askerlerin F-16 uçaklarının hedefleme sistemini bozduklarını ve büyük bir zayiatın önüne geçildiğini söyledi.



Emekli Astsubay Binici, 15 Temmuz darbe girişimi gecesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Darbe karşıtı kahraman askerlerin, darbeye karşı büyük direnç gösterdiğini aktaran Binici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın darbeye karşı halkı sokağa çağırması ile beraber bu oyunun başarısızlığa uğradığını ifade etti.

Darbenin yaklaşık 40 yıllık bir planın ürünü olduğunu savunan Binici, darbenin önlenmesi adına askerlerle iletişim kurduklarını ve darbe oyununa alet olmamaları konusunda uyarılarda bulunduklarını belirterek şunları kaydetti:



“İlk başlarda ne olduğunu tam olarak anlamadık. İlerleyen süreçlerde olayı tam olarak anladığımızda bütün arkadaşlarımızla iletişime geçip meslektaşlarımızın hatalı bir davranışta bulunmamalarını, suç sayılabilecek emirleri yapmamalarını ilettik. Bir nevi bütün arkadaşlarımızı aydınlatmak ve darbenin başarılı olmaması için, engellenmesi için elimizden geleni yaptık. Arkadaşlarımız bunun suç sayılabilecek unsur olduğunu anladıkları andan itibaren bulundukları her ortamda direnç gösterdiler. Arkadaşlarımız darbeyi önlemek adına F-16’ların silah sistemindeki hedefe kilitleyen parçayı söktüler. Akıncı üssünde yaklaşık 60’ın üzerinde jet bu planlamanın içindeydi. Bu silahların atılmasıyla çok büyük tahribatlar oluşacaktı ve bu sayede onlar önlendi. Her birinin düştüğü noktada 25 metre çapında bir yeri tahrip ettiğini düşünürsek 60’ın üzerinde jette bu konu oluşsaydı çok vahim olurdu. Atış yapamadılar ve zayiatı azalttı.”

Darbeye karşı olan kahraman askerlerin jetlere yakıt vermediğini ve tankların arızalandırılarak kışladan çıkmasının önüne geçildiğini dile getiren Binici, “Jandarmalar, bulundukları bölgedeki mülki amirliklerin alınması emri verilmesine rağmen bunun suç sayılabileceğini düşünerek yapmadılar. Halkın üzerine gönderilen astsubaylar bunları reddettiler. Bunlar tabii ki darbeyi önleyen ana unsurlardı. Bunların daha üstünde özellikle darbenin başlangıcını sağlayacak noktada, özel kuvvetler komutanlığının sevk ve idaresini almaya gelen tuğgenerale orada görevli olan arkadaşımız, meslektaşımız, kahramanımız Ömer Halisdemir’in karşı koyması, karargahı teslim etmemesi, hatta kendi öleceğini bile bile silahını çekip tereddütsüz vurması darbe planını başlamadan büyük sekteye uğrattı. Bunlar darbe planının kopma noktalarıydı” değerlendirmelerinde bulundu.