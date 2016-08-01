CNN'deki FETÖ röportajında dikkat çeken tablo

15 Temmuz'da askeri darbeyle yönetime el koymak isteyen Fethullahçı Terör Örgütü, girişimin püskürtülmesinden sonra kendisini aklamak için elinden geleni yapıyor.

Amerikan CNN'e röportaj veren örgütün lideri Fethullah Gülen'in hemen yanında bulunan tablo dikkatlerden kaçmadı.

FETÖ-PKK İLİŞKİSİ

Gülen'in yanında PKK için bir sembol haline gelen 4 Ayaklı Minare'nin tablosu yer aldı. FETÖ ile PKK arasındaki işbirliği, istihbarat raporlarına da yansımıştı.