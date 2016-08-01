İstanbul
  °C
İl Seç

HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Güncel
  3. CNN'deki FETÖ röportajında dikkat çeken tablo

CNN'deki FETÖ röportajında dikkat çeken tablo

CNN%E2%80%99deki+FET%C3%96+r%C3%B6portaj%C4%B1nda+dikkat+%C3%A7eken+tablo

FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen, Diyarbakır'daki 4 Ayaklı Minare'nin tablosuyla terör örgütü PKK'ya gizli bir mesaj verdi.

15 Temmuz'da askeri darbeyle yönetime el koymak isteyen Fethullahçı Terör Örgütü, girişimin püskürtülmesinden sonra kendisini aklamak için elinden geleni yapıyor.

Amerikan CNN'e röportaj veren örgütün lideri Fethullah Gülen'in hemen yanında bulunan tablo dikkatlerden kaçmadı.

FETÖ-PKK İLİŞKİSİ

Gülen'in yanında PKK için bir sembol haline gelen 4 Ayaklı Minare'nin tablosu yer aldı. FETÖ ile PKK arasındaki işbirliği, istihbarat raporlarına da yansımıştı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde perondan çıkış yapmaya çalışan otobüs aradan geçmeye yaşlı adama çarpt

Otobüsün çarptığı yaşlı adama eşinden şok tepki:'Oh olsun, ölsen sevineceğim'

İlker Aycı: Referandum sonrası take off'a hazırlanıyoruz

Şehit astsubayı 10 bin kişi uğurladı

Türkiye'den çok kritik sınır ötesi operasyonu! Temizlik için düğmeye basıldı

En Çok Okunanlar