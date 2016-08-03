Çelik: Biz onların Türkiye'ye gelmesini beklerdik

Darbe girişimini anlatmak için Belçika'da temaslarda bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerinin sözcüsü AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, "Aslında biz Avrupalı yetkililerin Türkiye'ye gelmesini beklerdik. Devlet başkanlarının, bakanların ve AB liderlerinin basından takip etmek yerine gelip Türkiye'de neler olup bittiğini kendilerinin görmelerini isterdik." dedi.

TBMM'Yİ VE TÜM PARTİLERİ KAPATACAKLARDI

Heyetin sözcüsü AK Parti Antalya Milletvekili Çelik, darbecilerin TRT'de yayınladığı bildiriye göre, TBMM'nin ve tüm partilerin kapatılacağını, sıkı yönetimin ilan edileceğini hatırlattı.

SABAHA KADAR MECLİS'İ TERK ETMEDİK

Darbe girişimini öğrenir öğrenmez TBMM'ye geçtiklerini kaydeden Çelik, "MHP, CHP ve AK Parti'den oluşan yaklaşık 100 milletvekili vardı. Özel otuma başladık. İlk yarım saat içinde TBMM bombalandı. Oturumu sonlandırmadık çünkü biliyorduk ki bu, halkın cesaretini kırardı. Oturum ağır bombardıman altında devam etti. Sabaha kadar da Meclis'i terk etmedik." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine her kesimden Türk vatandaşının sokaklara döküldüğünü hatırlatan Çelik, milletin yanı sıra ordu içindeki darbe karşıtı askerler ve polisler sayesinde darbenin başarısız olduğunu ifade etti.

EMİRLERİ FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'DEN ALIYORLAR

Delillerin, darbe girişiminin arkasında FETÖ'nün olduğunu gösterdiğini vurgulayan Çelik, örgütün devlet kurumlarına sızdığını ve terör grubuna dair soruşturmaların da 2013 yılından beri devam ettiğini ifade etti.

FETÖ'NÜN ROLÜ NET BİR ŞEKİLDE SAPTANDI

Darbe bildirisini imzalamayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile görüştürülmeye çalışıldığını anımsatan Çelik, itiraflarla FETÖ'nün rolünün net bir şekilde saptandığını vurguladı.

Bu gruba karşı atılan adımların yeni darbe girişimini önlemek için gerekli olduğunu ifade eden Çelik, devlet kurumlarına sızan örgüt üyelerinin emirleri devletten değil FETÖ elebaşı Gülen'den aldığını vurguladı.

Ergenekon ve Balyoz davalarıyla bu grupla bağlantısı olmayan askerlerin hedef alındığının altını çizen Çelik, şu anda devam eden soruşturmaların amacının da uyuyan hücreler dahil grup üyelerini devletten temizlemek ve tekrar darbe girişiminde bulunmalarının önüne geçmek olduğunu kaydetti.

Çelik bir soru üzerine, idam cezasının geri gelmesi için Anayasa değişikliği gerektiğine işaret ederek, "Bu da Meclis'te 3'te 2'lik bir çoğunluğu gerektiriyor. Şu anda Meclis'in gündeminde idam cezası yok." diye konuştu. Çelik, darbe gecesi 200'den fazla kişinin şehit edildiğini, 3 bin kişinin yaralandığını da ifade ederek, şu anda halkın çok hassas olduğunu söyledi.

BİZ AVRUPALI YETKİLİLERİN TÜRKİYE'YE GELMESİNİ BEKLERDİK

İlk kez AB ile müzakere halinde olan bir ülkede bir darbe girişiminin yaşandığını kaydeden Çelik, şöyle konuştu:

"Girişim, demokrasiye ve Avrupa'nın dayandığı değerlere dönük bir saldırıydı. Aslında biz Avrupalı yetkililerin Türkiye'ye gelmesini beklerdik. Devlet başkanlarının, bakanların ve AB liderlerinin basından takip etmek yerine gelip Türkiye'de neler olup bittiğini kendilerinin görmelerini isterdik. Fransa'da terör saldırıları yaşandığı zaman nasıl bir dayanışma gösterildiğini hep beraber gördük. Aynı dayanışmanın Türkiye için gösterildiğini düşünmüyorum. Bu çok ciddi bir terör saldırısıydı. Doğrudan devletin varlığını hedefleyen bir saldırıydı. Bundan (dayanışma gösterilmemesinden) dolayı hayal kırıklığına uğradık."

Heyette Çelik'in yanı sıra AK Parti Aksaray Milletvekili Mustafa Serdengeçti, AK Parti Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, AK Parti İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu yer alıyor.