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  3. Eski İsveç Başbakanı Bildt Avrupa'nın tepkisizliğini eleştirdi

Eski İsveç Başbakanı Bildt Avrupa'nın tepkisizliğini eleştirdi

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Avrupa'nın 15 Temmuz darbe girişimi karşısındaki tepkisizliğini İsveç'in eski Dışişleri Bakanı Carl Bildt kaleme aldığı bir makalede, "Brüksel uyuyor mu yoksa sadece cahil mi", "Avrupa, Erdoğan'ın yanında ol" ifadeleriyle eleştirdi.

Avrupa'nın 15 Temmuz darbe girişimi karşısındaki tepkisizliğine bir eleştiri de İsveç'in eski Dışişleri Bakanı Carl Bildt'ten geldi. ABD merkezli "Politiko" dergisi için bir makale kaleme alan Bildt "Brüksel uyuyor mu yoksa sadece cahil mi", "Avrupa, Erdoğan'ın yanında ol" diye yazdı.

Bildt, "Başarılı bir darbe büyük ihtimalle Türkiye'de bir iç savaş başlatacaktı. 2 milyon Suriyeliye ek olarak, milyonlarca Türk, şiddet, kaos ve ölümden kaçarak Avrupa'ya yelken açacaktı" ifadelerini kullandı.

İsveçli eski bakan, "Darbe gecesi AB'nin yaşananları kınaması zaman aldı ve darbe teşebbüsü sonrasında da üst düzey AB yetkilileri Türkiye'yi ziyarete gitmedi, onun yerine Türk makamlarının attığı adımları sorgulamaya giriştiler" eleştirisinde bulundu.

Bildt, "Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, darbeden sonra Erdoğan ile görüşen ilk lider olursa bu Avrupa için utanç kaynağı olacaktır" ifadelerini kullandı.

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