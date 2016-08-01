Bingöl'de polis servisinin geçişi sırasında patlama: 6 şehit

Bingöl Havalimanı yolunda çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı servis aracının geçişi esnasında teröristler yol kenarına park ettiği bomba yüklü aracı patlattı.

YARALI POLİSLER HASTANEYE KALDIRILDI

Patlama 17:30 sıralarında Bingöl Havaalanı yolu üzerinde meydana geldi. Patlamanın, teröristlerin yol kenarına bıraktığı içi bomba yüklü aracın infilak ettirmesi sonucu meydana geldiği belirlendi. Terör saldırısında yaralanan özel harekat polisleri, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

VALİ: 6 POLİS ŞEHİT, 3 POLİS YARALI

Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, bomba yüklü aracın güvenlik güçlerini taşıyan servisin geçişi sırasında patlatılması sonucu 6 polisin şehit olduğunu, 3 polisin de yaralandığını açıkladı.



Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, kent merkezine 15 kilometre mesafede polisleri taşıyan zırhlı servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

PARK HALİNDEKİ BOMBALI ARACI PATLATMIŞLAR

İHA'nın telefonla ulaştığı Vali Köşger, saldırının çevik kuvvet ekiplerini taşıyan zırhlı polisaracı seyir halindeyken, karayoluna park edilmiş bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu meydana geldiğini belirterek, hain saldırıda 6 polisin şehit olduğunu kaydetti. Köşger, patlamada 3 polisin yaralandığını, 2'sinin durumunun ağır olduğunu da ifade etti.

Türk bayrağıyla kamufle etmişler

Öte yandan Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, 6 polisin şehit, 4 polisin de yaralandığı bombalı saldırıda kullanılan aracın Türk bayrağıyla kamufle edildiğini söyledi.