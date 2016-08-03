Başbakan Yıldırım: Önemli bir yetkili daha geliyor

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Genelkurmay Başkanı'nın ardından, 20-21 Ağustos gibi üst düzey bir ABD'li yetkilinin daha Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Yıldırım şunları söyledi:

ABD'NİN ELİNE ALTIN BİR FIRSAT GEÇTİ

Biz resmi bilgilere itibar ederiz, bu darbenin Fethullah Gülen tarafından planlandığını biliyoruz. Ama kapasitesi bunu planlamaya yeter mi, yetmez mi, o konuda tartışmalar devam ediyor. Üst aklı mutlaka var, bunu biliyoruz ama ispatlamak gerekir. Ülke midir, kuruluş mudur, grup mudur, hepsi ortaya çıkacak. Bu tartışmaları ABD'nin sona erdirmesi için eline altın bir fırsat geçti.

Darbenin görünen ismini Türkiye'ye teslim eder, o zaman bu tartışmalar ortadan kalkmış olur. Böylelikle iki stratejik ortak arasında sıkıntı kalmamış olur.

ÜST DÜZEY YETKİLİ TÜRKİYE'YE GELİYOR

20-21 Ağustos gibi üst düzey bir ABD'li yetkili Türkiye'ye ziyaret yapacak. Gelip görsünler.

Geçtiğimiz günlerde de ABD Genelkurmay Başkanı Dunford Ankara'ya gelmiş, darbe girişiminin izlerini bizzat canlı olarak görmüştü.

Yıldırım ayrıca Dunford'a, darbe girişimini anlatan İngilizce bir kısa film izlettirildiği bilgisini de verdi.