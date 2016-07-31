Başbakan Yıldırım ile darbeci Korgeneral Demirarslan'ın o diyaloğu

Darbe girişimi ardından tutuklanan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen 7'nci Kolordu Komutanı Darbeci Korgeneral İbrahim Yılmaz, savaş uçaklarının Ankara'da vurulması için telefonda, "Vurun" emri veren Başbakan Binali Yıldırım'dan yazılı emir isteyen kişinin tutuklu Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Darbeci Korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan olduğunu söyledi. Darbeci Korgeneral İbrahim Yılmaz, ifadesinde, darbeci Korgeneral Demirarslan'ın Başbakan Yıldırım ile arasında geçen konuşmayı anlattı. Yılmaz'ın ifadesine göre, darbeci Korgeneral ile Başbakan arasında geçen o konuşma şöyle;

"SESİMİ KAYDA AL, VUR DEDİ"

Korgeneral İbrahim Yılmaz ifadesinde, kendisi, Eskişehir'deki hava üssünde bulunan Korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan ve Başbakan Binali Yıldırım arasında geçen konuşma şöyle:

*Korgeneral Demirarslan; Durum kritik, havadaki uçakları indiremiyoruz, Diyarbakır'dan 2 uçak kaldırmamız lazım.

-Korgeneral Yılmaz; Pilotların gözaltı kararı var, Başbakan teyit etti, Başbakan ile görüşmeniz gerekir.

*Korgeneral Demirarslan: Başbakan'ı aradım, uçakları kaldıracağız.

-Korgeneral Yılmaz: Sayın başbakanım Eskişehir Diyarbakır'dan 2 uçak kaldırmamızı istiyorlar ve sizin onayınızın olduğunu söylüyorlar, bu uçakların kalkmasına izniniz var mı.

*Korgeneral Demirarslan: Sayın Başbakanım oradaki (Diyarbakır) uçaklar gelecek, buradaki uçakları vuracak.

**Başbakan Binali Yıldırım: Vurun

*Korgeneral Demirarslan: Yazılı emir gerekiyor

**Başbakan Yıldırım: Ben bu saatte sana nereden yazılı emir vereyim, sesimi kayda alın vurun.

**Başbakan Yıldırım: (7.Kolordu komutanına), "Kaldırın kardeşim uçakları"

Kaynak: DHA