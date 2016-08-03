Bahçeli: Millet iradesi demokrasi nöbetini 7 Ağustos'ta finale taşıyacak

MHP lideri Devlet Bahçeli, 7 Ağustos Pazar günü Yenikapı'da düzenlenecek olan demokrasi mitingine katılmayı kabul etti. Twitter üzerinden açıklama yapan Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak, aldığım davet uyarınca 7 Ağustos günü İstanbul Yenikapı’da milletimle birlikte olacağım." dedi.

"Hainlere ve hasım odaklara karşı Türkiye’nin safında duracak, 79 milyonu katılımcı devlet ve siyaset adamlarıyla birlikte kucaklayacağım." diyen MHP lideri Bahçeli Twitter hesabından şunları paylaştı;

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi arayarak, İstanbul Yenikapı'da 7 Ağustos'ta düzenlenecek olan Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne davet etti.

Bahçeli'nin davete olumlu yanıt vererek katılacağı öğrenildi.

Devlet Bahçeli bu karar sonrası Twitter üzerinden de açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli'nin attığı tweetler:

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak, aldığım davet uyarınca 7 Ağustos günü İstanbul Yenikapı’da milletimle birlikte olacağım.

Hainlere ve hasım odaklara karşı Türkiye’nin safında duracak, 79 milyonu katılımcı devlet ve siyaset adamlarıyla birlikte kucaklayacağım

Ümitsizliği aşmak,tereddütleri silmek,birlik ve beraberliği canlı tutmak, yeni bir talih ve tarih kapısı açmak için Yenikapı’da bulunacağım.

Şehitlerimiz müsterih, milletim emin olsun; bizim vazgeçecek ne bir çakıl taşımız, ne de teröristlere bırakılacak bir ülkemiz vardır.

Doğrudan sapıldığında yol eğrileşir. Yoldan çıkıldığı zaman yıkım ve yangın körüklenir. Türk milleti hak yolunda, kardeşlik yolculuğundadır

Bu yoldan dönüş olmadığı gibi, yolculuktan pişmanlık da yoktur. Unutulmasın, ÖTÜKEN sancağı inmeyecek, SÖĞÜT ocağı sönmeyecektir.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu mitinge katılmayacağını ancak bir CHP heyetinin Yenikapı'da olacağını açıklamıştı.