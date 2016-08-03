ADÜ'de 65 kişi görevden uzaklaştırıldı

ADÜ Rektörü Prof.Dr. Bircan, FETÖ terör örgütüyle bağlantısı olduğunu tespit ettikleri 43 akademik ve 22 idari personeli görevden uzaklaştırdıklarını ve 33 personel hakkında da inceleme yaptıklarını söyledi. Darbe girişimi ardından hızla soruşturma komisyonu kurduklarını ifade eden Rektör Prof.Dr. Bircan, şöyle dedi:

"Konuyla ilgili sağlıklı bir şekilde bilgi toplamak amacıyla bir ihbar hattı oluşturduk ve üniversitenin web sitesinden duyuruldu. Komisyon tarafından eldeki bilgi, belge ve ihbarlar devletin diğer kurumlarıyla işbirliği içinde kısa süre içerisinde değerlendirdik. İlk aşamada 19 akademik ve 11 idari personele disiplin ve ceza soruşturmaları ile birlikte uzaklaştırıldı. Sürecin sağlıklı ve süratli bir şekilde yürümesi için ilgili kurumlarla anlık bilgi alışverişi yapıldı. Yeni elde edilen veriler de komisyon tarafından ivedilikle değerlendirilmiş olup, bu değerlendirme neticesinde ikinci dalga operasyonda da 24 akademik ve 11 idari personele disiplin ve ceza soruşturmaları ile birlikte uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. 33 personel hakkında ise bu yapıyla bağlantısı olup olmadığı hakkında inceleme başlattık. FETÖ terör örgütüyle ilişkili olanları doğru bir şekilde tespit etmek amacıyla en etkili sonucu ulaşmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz. 15 Temmuz gecesi gerçekleşen bu hain saldırıya canları pahasına engel olan şehitlerimizi unutmadık unutturmayacağız inşallah." DHA