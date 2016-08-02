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Adana'da PKK'ya yönelik operasyon

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Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 zanlı tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör  örgütü yandaşlarının kent merkezinde korsan gösteri düzenleyeceği ve polise el  yapımı patlayıcıyla saldıracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlıların bulunduğu adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi  gözaltına aldı.

Aramalarda 4 kilo 500 gram sarı beyaz karışımı patlayıcı madde, 40  torpil ile kullanıma hazır 2 el yapımı patlayıcı ve bunun yapımında kullanılan  malzemeler ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar sevk edildikleri  mahkemece tutuklandı. (AA)

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