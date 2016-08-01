8 hücreli ihanet şebekesi

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris’te kaldığı otelde suikast düzenlemek için giden SAT ve SAS’çılardan oluşan timin tüm bağlantıları tek tek ortaya çıkıyor. Savcılık gözaltına alınan darbeci askerlerin itirafları üzerinden adım adım FETÖ’nün SAT/SAS suikast şeması çözerken bu yapılanmaya AKŞAM ulaşmayı başardı.

Bölünerek kamufle oldular

FETÖ’nün SAT ve SAS’a 8 ayrı ‘abi’ hücrelenmesiyle sızdığı ortaya çıktı. Şemanın başında SAT/SAS imamı ‘Yusuf’ kod adlı FETÖ’cü bulunuyor. Yusuf kod adlı imama ‘Cankurt’ kod adlı Salih Çeliksoydan, ‘Sami’ kod adlı Ahmet Taşcıoğlu, ‘Yavuz’ kod adlı Nihat Mengi, ‘İlhan’ kod adlı Fatih Dursun’dan oluşan 4 bölge imamı bağlı. Teknik takibe takılmamak ve açığa çıkmamak için bölünerek talimatları gönderen FETÖ SAT/SAY yapılanmasını bölge imamlarına bağlı abiler aracılığı ile göndermiş. Şemaya göre darbeci askerlere doğrudan irtibatı kuran abiler ise ‘Hayati’ kod adlı Kemal Işıklı, ‘Burak’ kod adlı Yusuf Baytar, ‘Ömer’ kod adlı Önder Yılmaz ve sadece kod adı belirlenebilen ‘Kenan’. Bu abilere ise 7 sat komandosu, üçerli gruplar halinde 9 SAS komandosu bağlı olduğu ortaya çıkmıştı.

Abilerin örgüt itirafları peş peşe geldi

FETÖ’nün SAT/SAS şemasında yer alan isimler arasında gözaltına alınanlar yapılanmayı tek tek itiraf etti. Darbeci askerlere talimatlar götüren ‘Abi’lerden BDDK uzmanı Kemal Işıklı, ifadesinde, " Gülen yapılanmasının sohbetlerinde kendisine abilik teklif edildiğini, SAT komandolarıyla bu şekilde iletişime başladığını" belirtmişti. Şemada ismi yer alan SAT'çı Astsubay Kenan Ceylan ise ifadesinde 1995 yılında örgüte katıldığını itiraf edip "SAS Grup Komutanlığı'nda kurbağa adam eğitmeni olarak görev yapmaktayım. Gülen cemaatine 1995 yılında Yenibosna'da bulunan öğrenci evine giderek katıldım " şeklinde ifade verdi.

Terör estirdiler

Paşa lakablı FETÖ'nün üst düzey sorumlusu assubay Kuzu ve komandolar oteli basmış ve 2 polisi şehit etmişti. Komandoların dehşet görüntüleri ortaya çıkarken Erdoğan 15 dakika ile kurtulmuştu.

İsim isim liste

Hücre yapılanması darbe girişiminin FETÖ 'nün yaptığını bir kez daha ispatladı. Suikastçi askerlerin emirleri örgütün abilerindan aldığı belirlendi.