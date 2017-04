6 ayaklı mekanizma geliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yuvalanan eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün kökünün kazınması için atılan adımların ardından sıra üst düzey bürokrasiye geldi. FETÖ'ye karşı ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararnameler ile terör örgütü ile bağlantılı kişiler memurluktan çıkarılacak. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, kamu kurum ve kuruluşlarında FETÖ üyelerinin hiçbirisinin görev alamayacağını, var olanların hepsinin temizlenerek memuriyetlerine son verileceğini söyledi.

OPERASYONLAR DÜN DE SÜRDÜ



Hükümet, TSK'da olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarında da terör örgütünün belini kıracak adımlar atıyor. FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalara 'sosyal yardım' maskesi ardında faaliyet gösteren kuruluşlar, kalkınma ajansları, burs veren şirketler de dâhil edildi. Türkiye genelinde kalkınma ajanslarından 80'e yakın kişinin işine son verildi.



MİLİTANLAR TASFİYE EDİLECEK



Canikli, darbe girişimi sonrası açığa alınan memur ve üst düzey kamu görevlilerine ilişkin olarak, "FETÖ'nün silahlı ya da silahsız militanlarının kamu hizmetinde barınması, var olması hiçbir şart altında mümkün olmayacaktır. Her bir üye yaptığı hain girişimin bedelini ödeyecek" dedi. Canikli, "FETÖ üyesi olan her kademedeki memurun tamamının hem memuriyetten uzaklaştırılması hem de yasaların öngördüğü en ağır cezaya çarptırılması hukukun gereğidir. FETÖ bağlantılı, yönetici pozisyonunda olanlar doğrudan veya dolaylı örgüte üye olanlar, herhangi bir şekilde örgüte destek olanlar, aktif olarak faaliyetlere katılanlar ve diğer militanlar tamamen tasfiye edilecek. Bu örgütle bağlantılı her haini tasfiye edeceğiz" dedi.



6 AYAKLI MEKANİZMA KURULUYOR



FETÖ ile mücadele kapsamında personel rejimi, sosyal destekler, yardımlar gibi birçok alanda da yeni düzenlemeler yapılacak. Bu kapsamda atılacak adımlar şöyle:



1 FETÖ'CÜ MEMURA İHRAÇ: FETÖ üyesi olan her kademedeki memur memurluktan ihraç edilecek. Örgütle bağlantısı nedeniyle açığa alınanlardan, yönetici pozisyonunda olanlar, örgüte destek olan, aktif olarak faaliyetlerine katılan militan memurların tamamı hem memuriyetten atılacak hem de cezalandırılacak. Bürokrasi başta olmak üzere önemli görevlerde bulunanların tasfiyesine yönelik yeni kanun hükmünde kararnameler çıkacak. Memurların ihracına yönelik kararnameye hükümet karar verecek.



2 ALT DÜZEY MEMURLAR TAKİPTE: 17-25 Aralık hükümete karşı darbe teşebbüsünden sonra örgütle bağlantısını koparan, hiçbir suça bulaşmayan alt düzeydeki memurları takibe alacak bir mekanizma oluşturuluyor.



3 ATAMA, YÜKSELMEDE DÜZENLEME: Görevde yükselme, atama, izin, maaş, mali ve sosyal haklar başta olmak üzere kapsamlı bir düzenlemeye gidiliyor. Hiçbir FETÖ üyesi görev alamayacak.



4 SOSYAL YARDIMLAR KESİLİYOR: Sosyal Yardımlaşma Fonu'ndan yapılan yardımlar tek tek inceleniyor. FETÖ ile bağlantılı isimlerin yardımları kesilecek.



5 DESTEKLEME PROGRAMLARINA NEŞTER: SODES, kırsal kalkınma ve kalkınma ajansı destek programları tek tek inceleniyor. Örgüt bağlantılı kişi, şirketlerin yardımları kesilerek, soruşturma açılıyor.



6 SÖZDE BİLİM ADAMLARI: TÜBİTAK çatısı altında FETÖ'nün sözde bilim adamlarının isimlerini gizleyerek aldıkları projelere ilişkin her türlü finans desteği kesiliyor. (SABAH)