3 bin hakim ve savcının mal varlıklarına tedbir konuldu

Alınan bilgiye göre, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) açığa alınan ve haklarında adli soruşturma başlatılan 3 bin civarındaki hakim ve savcının mal varlıklarına Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128. maddesi kapsamında tedbir konulmasına ilişkin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığın talebi, sulh ceza hakimliğince kabul edildi.

Karar uyarınca şüpheli hakim ve savcılar taşınmazları, ulaşım araçları, banka veya diğer mali kurumlardaki her türlü hesapları, hak ve alacakları, kıymetli evrakı, ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık payları, kiralık kasa mevcutları ve diğer mal varlığı değerleri üzerinde tasarrufta bulunamayacak.