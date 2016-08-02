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Volkan Demirel ve van Persie Monaco kadrosuna yok

Volkan+Demirel+ve+van+Persie+Monaco+kadrosuna+yok

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Monaco ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Monako'ya hareket etti.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Monaco ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi özel uçakla Monako'ya hareket etti. 22 futbolcunun yer aldığı kafilede Volkan Demirel ve Robin van Persie yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin Monaco kadrosu:

Ertuğrul Taşkıran, Fabiano Ribeiro, İsmet Yumakoğulları, Simon Kjaer, Roman Petrovich Neustadter, Martin Skrtel, Hakan Çinemre, Hasan Ali Kaldırım,Yasir Subaşı, Şener Özbayraklı, Gregory van der Wiel, Mehmet Topal, Josef de Souza, Ozan Tufan, Caner Koca, Salih Uçan, Aatif Chahechouhe, Ramazan Civelek, Melih Okutan, Miroslav Stoch, Fernandao, Emmanuel Emenike.

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