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Trabzonspor Hyun Jun Suk'u KAP'a bildirdi

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Trabzonspor, Güney Koreli golcü Hyun Jun Suk'un kiralanması için Porto'yla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Güney Koreli forvet oyuncusu Hyun-Jun Suk'un kiralanması için kulübü Porto'yla görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Bordo-mavili kulüpten KAP'a gönderilen açıklamada;

"FC Porto'nun Profesyonel futbolcusu Hyun-Jun Suk'un, Kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

25 yaşındaki 1.91'lik Güney Koreli santrfor, Porto formasıyla çıktığı 14 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

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