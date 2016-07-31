Trabzonspor Hyun Jun Suk'u KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Güney Koreli forvet oyuncusu Hyun-Jun Suk'un kiralanması için kulübü Porto'yla görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Bordo-mavili kulüpten KAP'a gönderilen açıklamada;



"FC Porto'nun Profesyonel futbolcusu Hyun-Jun Suk'un, Kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.



25 yaşındaki 1.91'lik Güney Koreli santrfor, Porto formasıyla çıktığı 14 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.