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Pascal Nouma: Eto'o Beşiktaş'a gelmeye hazır

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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma, Eto'o transferiyle ilgili Twitter hesabından bomba açıklamalarda bulundu

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Pascal Nouma, siyah beyazlı ekibe transferi konuşulan Samuel Eto'o hakkında resmi Twitter hesabından sürpriz açıklama yaptı.
 
'Hepimiz Eto'o'yuz'u unutmamış'
 
Pascal Nouma açıklamasında, 'Eto'o bana, 'Antalyaspor artık benim için zor' dedi. Ben de Beşiktaş'ı önerdim. Eto'o bonservis işini cözerse, formayi giyer. Eto'o gelmeye hazır, son Beşiktaş maçında tribüne çağrılmış, ve "hepimiz Eto'o'yuz" u unutmamış.' ifadelerini kullandı.

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