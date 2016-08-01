Leiva'yı Ahmet Bulut getirdi

Galatasaray'da Lucas Leiva transferini ünlü menajer Ahmet Bulut'un yönettiği ortaya çıktı. Bulut geçen sezon Beşiktaş'a getiremediği Leiva'nın Türkiye haklarına sahipti ve Brezilyalı orta saha oyuncusunun Galatasaraylı olmasını sağladı.



Leiva yıllık 2.7 milyon euroluk garanti paraya 'Evet' derken topu Liverpool'a attı. İngiliz ekibi pazarlıklarda kapıyı 4 milyon eurodan açtı, ancak G.Saray'ın İngiliz kulübünü 2.5 milyona ikna ettiği öğrenildi.



(Sabah)