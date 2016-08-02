Kartal'a imzası an meselesi!

Beşiktaş Samuel Eto'o'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



Ntvspor'un haberine göre; Bir süre önce yıldız oyuncunun menajerleri ile temasa geçen ve anlaşma sağlayan siyah beyazlılar, Antalyaspor ile de görüşmelere başladı. Akdeniz ekibi ile bonservis bedeli konusunda uzlaşmaya çalışan yönetim, Mustafa Pektemek'i de takasta kullanmak istiyor.



Antalyaspor'un yıllık ücreti 3.5 milyon Euro bulan Eto'o ile yollarını ayırmaya yakın olduğu öğrenilirken, kulüplerin kısa süre içinde el sıkışması bekleniyor.



Yıldız oyuncu, anlaşmanın sağlanması halinde İstanbul'a giderek Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.



Antalyaspor Başkanı Öztürk: "Yeter artık"



Bu gelişmelerin üzerine Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Eto'o'nun Beşiktaş'a transfer olacağına dair iddialara tepki gösterdi. Öztürk, "Yeter artık. Eto'o'nun bu kadar Türk sporu gündeminde olmasını istemiyoruz" dedi.



Antalyaspor yeni sezona hazırlık sürecindeki son kampına Hollanda'da başladı. Kırmızı beyazlı takımda Kamerunlu dünya yıldızı Samuel Eto'o dün akşam kampa katılarak takımla çalışmalarını sürdürdü. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, kamp sürecinde yeni transferler yaparak takımı güçlendirmek istediklerini ve görüşmelerin sürdüğünü söyledi.



Eto'o'nun Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki iddialara tepki gösteren Öztürk, "Yeter artık. Eto'o'nun bu kadar Türk sporu gündeminde olmasını istemiyoruz. Eto'o'nun takımda kalmasını planladığımızı daha önce de açıkladık. Eto'o için ne Beşiktaş ne de başka kulüpten transferi teklifi geldi. Herhangi bir kulüple kesinlikle görüşmemiz olmadı. Bu konu hakkında daha fazla açıklama yapmayı düşünmüyoruz" diye konuştu.



"DENİZ KADAH İLE EMRE GÜRAL PERFORMANSILARIYLA GÖZ DOLDURUYOR"



Antalyaspor Asbaşkanı Bora Terzioğlu da Hollanda kampındaki takımda futbolcuların moral ve motivasyonunun çok yüksek olduğunu vurguladı. Yeni transferler Deniz Kadah ile Emre Güral'ın performanslarııyla göz doldurduğunu anlatan Terzioğlu, Portekizli teknik direktör Jose Morais'in programı doğrultusunda takımın, yeni sezon hazırlıklarına devam ettiğini söyledi. Ligin ilk haftasına kadar transfer çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini kaydeden Terzioğlu, Hollanda kampında kırmızı beyazı takımın 3 hazırlık maçı oynayacağını anlattı.



Antalyaspor yönetimindeki ilgili komitelerin transfer çalışmalarını sürdürdüğüne dikkati çeken Terzioğlu, öncelikle iki kanat oyuncusu transfer edeceklerini söyledi. Morais talep ederse takımı güçlendirme amacıyla farklı bölgelere de transfer yapabildiklerini belirten Terzioğlu, Kamerunlu dünya yıldızı Samuel Eto'o adının Beşiktaş ile anılmasına rağmen kulüplerine henüz resmi teklif gelmediğine belirtti. Terzioğlu, Beşiktaşlı yöneticiler ile Antalyaspor yönetiminin Eto'o'nun transferi hakkında görüşme yaptığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ntvspor