Karabükspor İshak Doğan'la yollarını ayırdı

İki sezon önce 4 büyüklerin gündeminden düşmeyen ve Türk futbolunun geleceği parlak oyuncularından gösterilen İshak Doğan, geri döndüğü eski takımından ayrıldı.



Beklentileri karşılayamadı

2013/2014 sezonunda gösterdiği performansla büyük takımların radarına giren ve sezon sonu 2,5 milyon euro karşılığında Trabzonspor'a transfer olan İshak, burada beklentileri karşılayamamıştı.



Daha sonra kiralık olarak Eskişehirspor'a giden oyuncu, yeniden Trabzonspor'a dönmüş, ardından da bedelsiz olarak eski takımı Karabükspor'a transfer olmuştu. İdmanlarda bekleneni veremeyen 25 yaşındaki başarılı sol bekin Karabükspor'dan da ayrıldığı ve takım aradığı öğrenildi.

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