İstanbul
  °C
İl Seç

HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Futbol
  3. Karabükspor İshak Doğan'la yollarını ayırdı

Karabükspor İshak Doğan'la yollarını ayırdı

Karab%C3%BCkspor+%C4%B0shak+Do%C4%9Fan%E2%80%99la+yollar%C4%B1n%C4%B1+ay%C4%B1rd%C4%B1

Bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Karabükspor'da sol bek İshak Doğan'la yollar ayrıldı.

İki sezon önce 4 büyüklerin gündeminden düşmeyen ve Türk futbolunun geleceği parlak oyuncularından gösterilen İshak Doğan, geri döndüğü eski takımından ayrıldı. 
 
Beklentileri karşılayamadı

2013/2014 sezonunda gösterdiği performansla büyük takımların radarına giren ve sezon sonu 2,5 milyon euro karşılığında Trabzonspor'a transfer olan İshak, burada beklentileri karşılayamamıştı. 
 
Daha sonra kiralık olarak Eskişehirspor'a giden oyuncu, yeniden Trabzonspor'a dönmüş, ardından da bedelsiz olarak eski takımı Karabükspor'a transfer olmuştu. İdmanlarda bekleneni veremeyen 25 yaşındaki başarılı sol bekin Karabükspor'dan da ayrıldığı ve takım aradığı öğrenildi. 

Trabzonajans

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI
Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda FETÖ'nün öğrenci evleri abileri oldukları ve ByLock kullan

FETÖ'nün öğrenci evi abileri ve askerler adliyeye sevk edildi

Yağmur yağınca burada yakalandılar

Altının gramı 151 liranın altına geriledi

İlker Aycı: Referandum sonrası take off'a hazırlanıyoruz

En Çok Okunanlar