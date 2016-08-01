İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi Kupası oynanacak

İzmir Spor Kulüpleri Birliği ve Geliştirme Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, organizasyonun tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

İzmir Valiliği ve belediyelerin desteğiyle Altay, Altınordu, Göztepe ve Karşıyaka'nın katılımıyla 10 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak "15 Temmuz Demokrasi Kupası"nın düzenleneceğini kaydeden Erten, müsabakaların kırk beşer dakika oynanacağını ve galiplerin finalde, mağlupların ise üçüncülük maçında mücadele edeceğini açıkladı.

Erten, Doğanlar Stadı'nda oynanacak müsabakalara girişlerin ücretsiz olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"İzmir'in spor kulüpleri olarak demokrasimize, ülkemize, bayrağımıza, vatanımıza sahip çıkıyoruz. Duruşumuz nettir. Vatan, millet ve bayrak sevgisi vazgeçilmez ortak paydamızdır. İzmirimizin 9 kulübü de organizasyonumuzda yer alıyor ancak süre kısıtlaması ve formatı nedeniyle 4 takımımızı sahaya çıkarabiliyoruz. Bu nedenle sahaya çıkaramadığımız diğer kulüplerimize ve çok değerli taraftarlarına anlayışları için teşekkür ederiz."

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu da bu turnuvayı çok değerli ve anlamlı bulduğunu, 15 Temmuz'un en belirgin özelliğinin Türk milletinin iradesini ortaya koyması olduğunu söyledi.

Turnuvanın Doğanlar Stadı'nda yapılmasını planlandığını kaydeden Tatlısu ancak stadın yetişmemesi halinde Atatürk Stadı'nda oynanabileceğini sözlerine ekledi.

Kulüp temsilcileri

Altınordu Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Barış Orhunbilge, turnuvaya davet edildiklerinde koşulsuz olarak kabul ettiklerini belirterek, "İzmirli futbolseverlerin tribünde Türk bayraklarıyla olmasını önemsiyoruz." dedi.

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, 15 Temmuz'dan sonra Türk halkının gösterdiği birlikteliği sporda da göstermenin çok önemli olduğunu, bunu da İzmirlilerle kucaklaşarak yapmak istediklerini belirtti.

Karşıyaka ile Göztepe arasında, iki tarafı da başarıya taşıyan bir rekabet olması gerektiğini kaydeden Sepil, şöyle konuştu:

"Bu rekabetten korkmamak lazım. Birlikteliğimizi spor üzerinden Türkiye'ye göstermeye çalışıyoruz. Seyircinin yan yana olmasından korkmuyorum. Seyircilerimiz kendi aralarında dağılımı tanzim ederler. Geçmişte böyle bir turnuvada Göztepe ile Karşıyaka arasında tatsız olaylar olmuş, iki kulüp de cezalar almış ama İzmir olarak bunu aşacağız."

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Mutlu Altuğ da organizasyona, Türk halkının gerektiği zamanlarda omuz omuza olduğunu göstermek amacıyla katıldıklarını söyledi.

Karşıyaka ve Göztepe arasında rekabetin her zaman olduğunu belirten Altuğ, "Bu rekabet İzmir futbolunu yukarıya taşıyacak bir rekabet olmuştur. Konuştuğumuz turnuva memleket meselesidir, böyle bir durumda hem Karşıyaka hem Göztepe taraftarlarının birlikte omuz omuza olumsuzluğa meydan vermeden birlikte olacaklarına inanıyorum." diye konuştu.

Altay Kulübü Başkanı Cihangir Marmara da 15 Temmuz'da yaşanan kalkışmanın, halkın da desteğiyle püskürtüldüğünü, kendilerinin bu organizasyonda yer almalarını çok önemsediklerini kaydetti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi Başkanı Bahri Okumuş da olağanüstü bir dönemde İZVAK'ın öncülüğünde düzenlenen bu turnuvanın ilk olarak İzmir'de yapılmasının önemli olduğunu belirtti.

AA