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İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri!

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçta 2-1 mağlup ettiği Monaco'ya rövanş mücadelesinde 3-1'lik skorla boyun eğerek Şampiyonlar Ligi umutlarını yitirdi.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turundan devam edecek olan sarı-lacivertli ekibin muhtemel rakiplerinin bir kısmı da kesinleşti.
 
UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turuna seribaşı olarak katılacak olan Fenerbahçe'nin şu ana kadar kesinleşen muhtemel rakipleri şöyle:
 
Karabağ
Rosenborg
Astana
FK Rostov
Astra Giurgiu
Kızılyıldız
Dinamo Tbilisi
Hapoel Beer-Sheva
Partizani Tirana
Fenerbahçe'nin diğer muhtemel rakipleri UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçlarının ardından belli olacak.
 
(Goal)

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