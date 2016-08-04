İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri!

Yoluna UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turundan devam edecek olan sarı-lacivertli ekibin muhtemel rakiplerinin bir kısmı da kesinleşti.



UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turuna seribaşı olarak katılacak olan Fenerbahçe'nin şu ana kadar kesinleşen muhtemel rakipleri şöyle:



Karabağ

Rosenborg

Astana

FK Rostov

Astra Giurgiu

Kızılyıldız

Dinamo Tbilisi

Hapoel Beer-Sheva

Partizani Tirana

Fenerbahçe'nin diğer muhtemel rakipleri UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçlarının ardından belli olacak.



(Goal)