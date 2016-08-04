İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri!
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçta 2-1 mağlup ettiği Monaco'ya rövanş mücadelesinde 3-1'lik skorla boyun eğerek Şampiyonlar Ligi umutlarını yitirdi.
Yoluna UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turundan devam edecek olan sarı-lacivertli ekibin muhtemel rakiplerinin bir kısmı da kesinleşti.
UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turuna seribaşı olarak katılacak olan Fenerbahçe'nin şu ana kadar kesinleşen muhtemel rakipleri şöyle:
Karabağ
Rosenborg
Astana
FK Rostov
Astra Giurgiu
Kızılyıldız
Dinamo Tbilisi
Hapoel Beer-Sheva
Partizani Tirana
Fenerbahçe'nin diğer muhtemel rakipleri UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçlarının ardından belli olacak.
(Goal)