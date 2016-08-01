Galatasaray'a sürpriz golcü: Adrian Ramos

Galatasaray transferde gözünü forvete çevirdi. Sarı-Kırmızılı yönetim yeni sezon için kadroyu takviye çalışmalarını sürdürürken, forvet bölgesine transfer etmek istedikleri asıl isimin adı netleşti. Alman devi Borussia Dortmund'un Kolombiyalı forveti Adrian Ramos'u gündemine alan Cim-Bom'un bu transfer için yoğun mesai harcadığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yönetimin forvet transferi için 6.5 milyon Euro ayırdığı ortaya çıktı. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Ramos için Galatasaray, 6.5 milyon Euro'yu gözden çıkarırken çalışmaların tam gaz sürdüğü belirlendi. Sarıkırmızılı takım uzun süredir hızlı ve bitirici bir forvet arayışındaydı. 30 yaşındaki forvet oyuncusu bu özelliklere tam uyarken, çalım yeteneği ile de dikkat çekiyor. Boyu 1.85 olan Ramos hava toplarında da etkili. Kolombiyalı starın 2018 yılına kadar Dortmund ile sözleşmesi bulunuyor.

GEÇEN SEZON 39 MAÇTA 10 GOL KAYDETTİ

Ramos, geçtiğimiz sezon sadece 13'ü ilk 11 olmak üzere çıktığı 39 maçta 10 gol 6 asistlik performans sergiledi. Transferde tek problemin Dortmund'un yeni bir forvet oyuncusu transfer etmeden Ramos'u göndermek istemesi. Santrfor olarak sadece Aubameyang ve Adrian Ramos bulunan Alman ekibi, yeni bir forvet almadan Ramos'u bırakmak istemiyor. Ramos ise yedek kaldığı için sarı-kırmızılı takıma gelmeyi çok istiyor.

ESKİ GÜNLERİNE DÖNMEK İSTİYOR

Hertha Berlin'de 5 başarılı sezon geçirdikten sonra bir başka Alman kulübü Dortmund'a transfer olan Ramos geçen sezon aradığı şansı yeterince bulamadı. Kolombiyalı futbolcunun Galatasaray'dan gelen teklife sıcak baktığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yöretimin Ramos'u bitirmek için bu hafta Alman kulübüyle kıran kırana bir pazarlık yapmayı planladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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