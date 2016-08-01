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Galatasaray Eren Derdiyok'u borsaya bildirdi

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Galatasaray, Eren Derdiyok'un transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, Kasımpaşa'nın Türk asıllı İsviçreli oyuncusu Eren Derdiyok için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Sarı Kırmızılı takım, Kasımpaşa ile Eren'i kiralık değil bonservisi ile almak üzere görüşüyor.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Eren Derdiyok'un Kulubümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulubü Kasımpaşa A.Ş.(Kasımpaşa Spor Kulubü) ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

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