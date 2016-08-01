Fenerbahçe'den İbrahima Balde'ye teklif

Fransa'nın L'Union gazetesi tarafından Fenerbahçe için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin son olarak Kuban'da forma giyen ve bonservisi elinde olan Balde'ye transfer teklifi yaptığı iddia edildi. 1.90'lık Senegalli golcü için Reims, AEK, Paok, Montpellier ve Bastia'nın da devrede olduğu belirtildi.

Ibrahima Balde kimdir?

27 yaşındaki Senegalli golcü 1,90 boyunda. Argentinos takımının altyapısında yetişti. 2008 yılında Atletico Madrid'e transfer oldu. Daha sonra 2012 yılında İspanya'da futbol hayatına devam etti. Kuban'a transfer olan Balde geçen 23 maçta 4 gol atıp, 2 asist gerçekleştirdi.

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