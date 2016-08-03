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Fenerbahçe elendi, Beşiktaş servete kondu

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Beşiktaş, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından 10 milyon euro ekstra gelir kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe, Monaco'ya deplasmanda 3-1 yenilmesinin ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ne veda etmesinin ardından Beşiktaş önemli bir gelir elde etti.

Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katıldığı için tüm gelir kalemleri toplandığında 15 milyon euro alacak olan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin Devler Ligi defterini kapatması sonrasında da sarı-lacivertliler için ayrılan hasılatın da sahibi oldu.

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin elenmesinin ardından ekstradan 10 milyon euroyu kasasına koyma şansı kazandı. Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde tek başına temsil edecek Beşiktaş, toplamda böylece 25 milyon euroluk gelir elde etti.

168 MİLYON TL'LİK GELİR ELDE ETTİ
Başarı primi, şampiyonluk payı, Süper Lig katılım payı, lisanslı ürün satışı gibi gelir gruplarıyla birlikte siyah beyazlı kulübün kasasına şampiyonlukla birlikte toplamda yaklaşık 168 milyon TL girdi. (Sporx)

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