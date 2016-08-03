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Eren Derdiyok cuma imzalıyor

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Umut ve Donk Kasımpaşa'ya gitmek istemedi. Aslan, Eren için 4 milyon euro ödeyecek. Eren cuma imzalayacak.

KAP'a bildirilen Eren Derdiyok için Galatasaray ile Kasımpaşa takasta değil parada anlaştı. Dün sabah saatlerinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Kasımpaşa'nın patronu Tugay Ciner, Eren için Kasımpaşa tesislerinde kahvaltıda bir araya geldi. Özbek 1.2 milyon euro, Donk'un 2 yıllık ücreti (3 milyon) ve Umut Bulut'un 1 yıllık ücreti (1 milyon 850 bin euro) önerdi. Ancak 6 milyon euroluk bu teklifi reddeden Ciner, 5 milyonluk fiyat belirledi.

ELDE KALIYORLAR

Donk ve Umut da Kasımpaşa'ya gitmeyi kabul etmedi. Pazarlıkların ardından 4 milyon euroya el sıkışıldı. Eren Derdiyok, cuma günü TT Arena'da resmi kontrata imza atacak.

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