Derdiyok'u Aslan kaptı

Aylardır golcü arayan Cim Bom, Kasımpaşa'ya 3 milyon euro ile Umut ve Donk'u verdi. 28'lik golcü de 2.2 milyon euro yıllık ücret alacak. Riekerink'in istediği Eren ile forvet derdi de bitti.

G.SARAY, Bony, Niasse, Luiz Adriano, Rodallega derken çözümü Eren Derdiyok'ta buldu. Sarı-Kırmızılı yönetim, Jan Olde Riekerink'in çok beğendiği 1.91'lik Kasımpaşalı golcüyü kadrosuna kattı. Bir süredir Kasımpaşa ile Eren için temaslarda bulunan Sarı-Kırmızılı takım, anlaşma vardı ve transferi KAP'a bildirildi. Kulüpten yapılan duyuruda, "Eren Derdiyok'un kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Kasımpaşashor ile görüşmelere başlanmıştır" bilgisi verildi. Transfer böylece sadece atılacak resmi imzalara ve takasta kullanılacak oyunculara kaldı.

UMUT VE DONK'TAN DA KURTULACAK

Dün Turgay Ciner ile görüşen Başkan Dursun Özbek ve Levent Nazifoğlu, 6 milyon euro isteyen K.Paşa'yı 3 milyon euro+Umut ve Donk takasına ikna etti. Rıza Çalımbay'ın istediği Umut ve Donk'la Paşa anlaşma sağlayamazsa G.Saray, 3 milyon euro daha ödeyecek. Eğer biri ikna olursa 1.5 milyon euro verecek. Umut 1 milyon 850 bin, Donk da 1.6 milyon euro alıyor. Paşa bu ücretleri karşılayamazsa Aslan aradaki farkı da ödeyebilir. Eğer iki isim giderse Cim Bom, 3 milyon 450 bin euro yükten kurtulacak.

ADETA GOL MAKİNESİ GİBİ FORVET

Eren ise yıllık 2.2 milyon euro ücret alacak. 3 sezonluğuna anlaşılan Türk asıllı İsviçreli oyuncu, puan başı 4 bin euro alacak. Geçen sezon ligde 31 maçta 13 gol atıp, 5 asist yapan 28'lik yıldız, kariyer rekoru kırdı. Eren, Old Boys, Basel, B.Leverkusen ve Hoffenheim formaları da giydi.

JAN OLDE ÖZELLİKLE BASTIRDI

Eren Derdiyok, G.Saray'a gtimek için Kasımpaşa Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile görüşüp, "İzin verin G.Saray'dan gelen teklifi değerlendireyim" diyerek, izni kopardı. G.Saray cephesinde ise Riekerink'in, "Tam sistemimize uygun forvet. Hem uzun boylu hem de vuruş tekniği iyi. Onun katkısı ile Sneijder, Sinan, Bruma, Podolski'nin de gol sayısı artacaktır" raporu verdiği öğrenildi.