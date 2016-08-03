Candreva, Caner'in takımında

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Lazio'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Antonio Candreva ile 4 senelik sözleşme imzaladı.



Inter Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Candreva ile 2020 sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirilirken, futbolcunun bonservis bedeliyle ilgili bir bilgi verilmedi. Ayrıca haberde, İtalyan futbolcu Candreva'nın 87 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.



Futbol kariyerinin tamamını İtalya'da sürdüren Candreva, Udinese, Juventus, Parma ve son olarak Lazio gibi takımlarda forma giymiş, Serie A'da 238 maçta 48 gol atmıştı.