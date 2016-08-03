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Candreva, Caner'in takımında

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İtalya Serie A ekibi Inter, Lazio forması giyen Candreva ile 4 yıllığına anlaştı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından  Inter, Lazio'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Antonio Candreva ile 4 senelik  sözleşme imzaladı.
 
Inter Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu  Candreva ile 2020 sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirilirken,  futbolcunun bonservis bedeliyle ilgili bir bilgi verilmedi. Ayrıca haberde,  İtalyan futbolcu Candreva'nın 87 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.
 
Futbol kariyerinin tamamını İtalya'da sürdüren Candreva, Udinese,  Juventus, Parma ve son olarak Lazio gibi takımlarda forma giymiş, Serie A'da 238  maçta 48 gol atmıştı.

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