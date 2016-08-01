Beşiktaş'ta ilk hedef Remy!

Transfer çalışmalarında gizliliği esas alan Beşiktaş’ta listedeki bilinenler dışında isimleri sır gibi saklanan futbolcularla görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Kulüp Başkanı Fikret Orman ve onunla koordineli çalışan Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, kadroya yapılacak iki takviyeyi resmileştirmek için yoğun mesai harcıyor. Hedefte bir golcü, bir de stoper var.

İLK TERCİH FRANSIZ REMY

Orman, Mario Gomez’in takıma dönme ihtimalinin belirmesine rağmen forvet arayışlarını Alman yıldız geri gelmeyecekmiş gibi sürdürüyor. Bu mevki için Chelsea’den Fransız Remy favori, Sevilla’dan İspanyol Llorente plase. Atılan somut adımlardan henüz net bir sonuç alınamasa da sıcak takip sürüyor. Güneş veto edince Balotelli gündemden tamamen çıktı.

VIDA’DA SON DÖNEMEÇ

Stoperde ise en belirgin hedef Dinamo Kiev’den Domagoj Vida. Yönetim, 27 yaşındaki Hırvat milli savunmacıya karşılık Ukrayna kulübüne Denys Boyko takasını önermişti. Kaleci arayışları sebebiyle bu teklife sıcak bakan Dinamo Kiev’in, pazarlığa açık şekilde takas artı para isteyebileceği de gelen bilgiler arasında. Bu transfer de çok kısa süre içinde netleşebilir.

ELDE KALDI İKİ STOPER

Avusturya’ya 4 stoperle giden Beşiktaş, kampı 2 oyuncuyla tamamladı. Milosevic, İsveç Olimpik Milli Takımı’na giderken Alexis, Alaves’e transfer oldu. Marcelo ve Rhodolfo dışında stoperi kalmayan Güneş’in idmanlarda kaleci Fabricio’yu defansta oynatmak zorunda kalması, bu bölgeye takviyenin aciliyetini ortaya koydu. Sözcü